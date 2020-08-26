Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#Обзор-Р#Касатка-Р#Армия-202026.08.2020 14:57

РКС представил антенну для нового спутника «Обзор-Р»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представляет на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» активный антенный модуль, являющийся частью активной фазированной антенной решетки космического радиолокационного комплекса «Касатка-Р». Это разработка специалистов входящего в состав РКС Научно-исследовательского института точных приборов будет установлена на уникальном космическом аппарате «Обзор-Р», запуск которого намечен на следующий год.

Бортовая аппаратура радиолокатора «Касатка-Р» построена на базе широкополосной поляриметрической цифровой активной фазированной решетки Х-диапазона (рабочая длина волны около 3 см). В «Касатка-Р» реализована передовая технология цифрового формирования лучей антенны, которая позволяет радиолокатору формировать кадры изображений высокого разрешения, по размеру значительно превосходящие кадры изображений, получаемых классическими однолучевыми радиолокаторами. В настоящее время космических аппаратов подобного типа на орбите нет.

Главный конструктор по разработке радиоэлектронных средств для систем дистанционного зондирования Земли Научно-исследовательского института точных приборов Виктор Риман: «„Касатка-Р“ станет основным рабочим инструментом радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли „Обзор-Р“, его разрабатывает Ракетно-космический центр „Прогресс“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“). Мы завершили изготовление всех устройств радиолокатора, приступили к его испытаниям, одновременно ведем отработку бортового программного обеспечения. В течение 2020 года планируем передать штатное изделие РКЦ „Прогресс“. Запуск космического аппарата „Обзор-Р“ намечен на 2021 год. Характеристики радиолокатора „Касатка-Р“ позволяют в любое время суток и при любой облачности получать изображения земной поверхности разрешением до 30 см».

Применение космических аппаратов «Обзор-Р» с радаром «Касатка-Р» расширит современные возможности по наблюдению за поверхностью планеты и позволит круглосуточно и независимо от погодных условий вести радиолокационную съемку поверхности планеты в X-диапазоне в интересах МЧС, Минсельхоза, Росреестра, других министерств и ведомств, а также регионов России.

MIL OSI