Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Армия-202026.08.2020 09:30

РКС представил систему, позволяющую предсказывать аварии на инфраструктурах

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представил на проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» созданную на основе навигационных технологий систему высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений. Она позволяет предотвращать аварии и снижает затраты на эксплуатацию объектов инфраструктуры.

Новая система уже применяется при строительстве железнодорожных мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных сооружений, а также объектов нефтегазового сектора, расположенных в сложных климатических условиях с «плавающим» грунтом.

Заместитель руководителя научно-технического центра системного мониторинга и оперативного управления РКС Михаил Березенцев: «Система высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений уже больше пяти лет успешно используется для диагностики состояния сооружений. Мы наработали большой опыт и постоянно совершенствуем нашу систему. На сегодняшний день она не уступает известным мировым аналогам».

Система является собственной разработкой «Российских космических систем». Ее внедрение ведется с 2015 года. В основе ее работы — сигналы навигационных спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou. На контролируемые объекты устанавливаются измерительные модули, принимающие сигналы спутников и измеряющие расстояние между собой, а также датчики ускорения, позволяющие точно оценить динамику смещений, и другая аппаратура. Все измерения сохраняются, что позволяет с точностью до миллиметров восстановить часовые, суточные и сезонные смещения элементов конструкций.

В системе используется разработанное в РКС программное обеспечение с удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Для наглядности информация о состоянии контролируемого объекта представлена в виде «кардиограммы» с градацией по цветам. В нормальном состоянии она окрашена в зеленый цвет, означающий, что отклонения контролируемой точки не превышают 30% от предельно допустимых. Желтый цвет сигнализирует об отклонениях больше 30%. Если отклонения превышают 70% от допустимых значений, «кардиограмма» окрашивается в красный цвет и подается сигнал тревоги, который поступает на компьютер оператора дежурно-диспетчерской службы.

Измерения системы высокоточного мониторинга смещения инженерных сооружений могут быть использованы эксплуатирующими и проектными организациями для исследовательских задач и для анализа износа конструкций. С этой целью все данные записываются в память и по ним в любой момент можно восстановить часовые, суточные и сезонные смещения.

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