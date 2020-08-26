Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#МКС#МКС-63#Музей космонавтики26.08.2020 10:15

Роскосмос запускает проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка».

В четверг, 27 августа 2020 года, в преддверии нового учебного года Госкорпорация «Роскосмос» совместно с московским Музеем космонавтики запускают образовательное шоу для учащихся школ — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка».

Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции вместе с экспертами по выбранной теме и космонавтами из студии в Музее космонавтики в прямом эфире проведут для школьников интерактивные уроки по физкультуре, физике, химии, естествознанию и географии. Присоединиться к прямой трансляции можно будет на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях.

Первый космический урок пройдёт по физкультуре 27 августа 2020 года в 11:00 по московскому времени. В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с учащимися Байконура, Звёздного городка и города Циолковский Амурской области поговорят о питании, режиме дня и физических нагрузках. Ребята узнают, как здоровый образ жизни помогает космонавтам на околоземной орбите. С ними на связь из Музея космонавтики также выйдут Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и семикратный Чемпион мира по самбо, Заслуженный мастер спорта России Артём Осипенко.

У проекта обширная география — присоединиться к интерактивному уроку может каждый. Дополнительное «космическое» измерение урока вдохновит и позволит учащимся по-новому взглянуть на привычные школьные предметы. Так, на первом уроке вместе с экспертами школьникам из разных городов России предстоит составить рацион питания для космонавтов с подсчётом белков, жиров и углеводов, запланировать «орбитальный» режим дня и выполнить физические упражнения, которые проходят кандидаты в космонавты для зачисления в отряд.

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