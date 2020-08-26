Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Russian Outer Space Talks#Космическое право26.08.2020 11:24

Роскосмос проведет онлайн-конференцию по международному космическому праву

В четверг, 3 сентября 2020 года, с 14:00 до 17:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» проведет первую онлайн-конференцию «RUSSIAN OUTER SPACE TALKS», посвященную правовым аспектам разведки, добычи и использования космических ресурсов. Основная ее цель — обмен мнениями, оценка и рассмотрение различных подходов к разработке международно-правовых механизмов разведки, добычи и использования недр космических ресурсов.

Охват конференции составит более 300 человек, включая представителей государственных структур, неправительственных организаций, связанных с космической деятельностью, преподавателей, студентов профильных вузов, зарубежных партнеров и всех заинтересованных лиц в обсуждении проблематики юридических аспектов исследования, добычи и использования космических ресурсов.

Конференцию откроет заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев. С приветственным словом выступит генеральный директор Космического агентства ОАЭ г-н Мухаммед Насер Аль-Ахбаби.

В панельной сессии конференции примут участие:

г-н Сюй Хунлян, генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации (КНКА);

г-н Майкл Голд, исполняющий обязанности заместителя Администратора по международным и межагентским отношениям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА);

г-н Гумбулани Аарон Мудау, директор Департамента космической науки и техники Министерства науки и технологий ЮАР;

г-н Мафиус Линк, директор Департамента международных отношений Космического агентства Люксембурга;

г-н Джузепе Рейбалди, президент Moon Village Association, секретарь Гаагской рабочей группы по управлению космическим ресурсами;

г-н Насер Аль Рашеди, директор Департамента национальной космической политики и регулирования Космического агентства ОАЭ;

г-н Кейдзи Китумара, директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (ДЖАКСА);

эксперты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Модераторами конференции выступят представители Департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос» и Института космических исследований. Рабочий язык конференции — английский.

Ссылка для подключения к онлайн-трансляции конференции будет доступна на сайтах Госкорпорации «Роскосмос», Корпоративной Академии Роскосмоса, а также на ее странице в Facebook.

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