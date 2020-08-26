Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по реализации проекта Чернышевского района, получившего финансирование по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании по реализации проекта Чернышевского района, получившего финансирование по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Сергей Михайлов напомнил, что проект Чернышевского района является одним из двух выбранных Министерством сельского хозяйства РФ в этом году забайкальских проектов. В поселке Чернышевск в рамках программы планируется провести капитальный ремонт школы и построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

В поселке Чернышевск в рамках программы планируется провести капитальный ремонт школы и построить физкультурно-оздоровительный комплекс

«Приведение социальных объектов в соответствие со стандартами современной инфраструктуры, отвечающей потребностям населения в образовании и развитии, является важной задачей, как для муниципальной, так и для региональной власти. В этом году Чернышевск смог получить средства на реализацию своих проектов благодаря настойчивости и руководителей муниципалитета, и населения, неравнодушного к своему поселку. Результатом совместной работы станет отремонтированная школа и новый физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил сенатор.

Сергей Михайлов подчеркнул, что капитальный ремонт общеобразовательного учреждения планируется осуществить в 2021 году. Объем финансирования проекта составляет более 10 миллионов рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в 2021–2022 годах. Стоимость работ составит около 176,8 миллионов рублей.

Также в рамках рабочей поездки сенатор осмотрел участвующие в федеральных программах социальные объекты Карымского района.

Сергей Михайлов оценил ход ремонтных работ в поселке Дарасун по проекту реконструкции аварийного путепровода через железную дорогу и моста через реку Ингоду, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, работы должны завершиться в 2022 году.

«Ремонт идет в достаточно быстром темпе. Уже открыт временный мост, который соединяет две части поселка, позволяя его жителям продолжать жить и работать в Дарасуне без каких‑либо ограничений.

Сергей Михайлов осмотрел социальные объекты в поселке Карымское

Также Сергей Михайлов осмотрел социальные объекты в поселке Карымское, где в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется провести капитальный ремонт библиотечно-культурного центра, двух школ, построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Уже на протяжении нескольких лет Карымский район является примером успешной реализации государственных программ, в частности, по формированию комфортной городской среды. Уверен, что участие поселка Карымское в новой госпрограмме по комплексному развитию сельских территорий станет отличным продолжением благоустройства всего населенного пункта», — сказал Сергей Михайлов.

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