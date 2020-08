Andra Levite: paralimpiskā kustība ir pelnījusi nonākt sabiedrības redzeslokā

Source: President of Latvia in Latvian

26. augustā Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite apmeklēja bērnu un jauniešu parasporta nodarbību Elektrum Olimpiskajā centrā, kā arī tikās ar Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvjiem, lai pārrunātu paralimpiskās kustības attīstības iespējas. A. Levite ir piekritusi būt par paralimpiskās kustības patronesi.

“Es piekritu kļūt par paralimpiskās kustības patronesi, jo, manuprāt, šī kustība ir pelnījusi nonākt sabiedrības redzeslokā. Neviens no sabiedrības pārstāvjiem nevēlas stāvēt malā, mēs visi gribam būt pamanīti, novērtēti, un arī paralimpieši to ir pelnījuši. Šodien nodarbības laikā redzēju, ka bērnu sejas izstaro to, ko viņi juta. Viņi ir priecīgi, enerģijas pilni. Un tās ir emocijas, ko ikvienas vēlas redzēt bērnos neatkarīgi no tā, vai viņi skrien paši ar savām kājām vai atrodoties ratiņkrēslā. Turklāt tas, ka bērns ir laimīgs, priekpilns, atvieglo ne tikai vecāku dzīvi, bet veicina arī bērna izaugsmi. Es ceru, ka Latvijas Paralimpiskai komitejai pietiks enerģija dekādēm un tā neizsīks, jo Paralimpiskā sporta centra īstenošana tādā apmērā aizņems daudz laika un darba. Novēlu, lai projekts tiek īstenots tā, kā to esat iecerējuši,” teica A. Levite.

Tāpat Valsts prezidenta dzīvesbiedre atgādināja: “Mums visiem šad tad nāk par labu apstāties un padomāt, jo dzīve bez īpašiem sarežģījumiem nav tikai mūsu pašu nopelns, tā ir dāvana, ko mums var kuru katru brīdi atņemt, piemēram, šķērsojot ielu, nepārliecinoties par drošību, vasarā neapdomīgi ielecot nezināmā ūdenstilpē, vai ziemā neveiksmīgi paslīdot uz ledus. To, ka mums ir dāvāta dzīve bez sarežģījumiem, aicinu uztvert kā dāvanu un novērtēt.”

Latvijas Paralimpiskā komiteja ir biedrība, kas atbild par sportu cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā ar mērķi attīstīt un popularizēt paralimpisko kustību. Tās uzdevums ir nodrošināt paralimpisko sportistu dalību nacionālās un starptautiskās sacensībās, kā arī pārstāvēt viņu intereses gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Latvijas Paralimpiskā komiteja ir Starptautiskās un Eiropas Paralimpiskās komitejas locekle.

