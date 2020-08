Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w obchodach 40. rocznicy Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ „Solidarność”

godz. 15.00 Obchody 40. rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność” (pl. Solidarności) Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. Wejście akredytowanych przedstawicieli mediów do sektora prasowego w godz. 14.10-14.40. Instalacja wozów transmisyjnych w godz. 12.00-13.00. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są przez Krajową Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność” pod adresem: do 28 sierpnia (piątek) do godz. 11.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela rzecznik prasowy Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Marek Lewandowski, tel. 502 273 453.

Source: President of Poland in Polish