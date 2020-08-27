А. Башкин: Новый формат наделения полномочиями повысит уровень ответственности градоначальника Астрахани

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор избран председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в первом организационном совещании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Астрахани.

В состав комиссии вошло шесть человек. Половина назначена депутатами муниципального образования, другая – губернатором области. Обсуждались вопросы организационного характера. Председателем комиссии был избран сенатор Российской Федерации Александр Башкин, его заместителем – председатель Комитета Городской Думы по регламенту и депутатской этике Владимир Кулагин.

Александр Башкин принял участие в первом организационном совещании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Астрахани

Начался прием заявок от желающих стать градоначальником. Согласно положению, каждый кандидат должен представить пакет документов, в том числе программу основных направлений социального и экономического развития областного центра на пятилетний период.

10 сентября комиссия должна определить из числа участников конкурса не менее двух претендентов, чьи кандидатуры будут представлены на пленарном заседании местного парламента нового созыва, который будет избран 13 сентября 2020 года. Из них депутаты выберут главу муниципального образования «Город Астрахань».

Александр Башкин принял участие в первом организационном совещании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Астрахани

«Новый формат наделения полномочиями главы муниципального образования г. Астрахань, а также расширение его полномочий до компетенции главы администрации города повысит уровень ответственности и, одновременно, административные возможности нового градоначальника. Астраханцы давно ждут, чтобы исполнительная власть в областном центре была сосредоточена в одних руках. Это должен быть образованный, опытный и волевой человек», — сказал Александр Башкин.

До сих пор главу областного центра избирали депутаты Городской Думы из числа депутатов. Избранный глава исполнял полномочия председателя Городской Думы. А главой городской администрации (сити-менеджером) назначался гражданин из числа подавших соответствующие заявки на конкурс по замещению этой должности.

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