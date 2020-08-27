А. Кондратенко почтил память героев 55-го севастопольского вертолётного полка

Source: Russia – Council of the Federation
Парламентарий возложил цветы к Обелиску памяти на Аллее Славы.
Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края посетил 55-й Севастопольский вертолётный полк 4-й армии Воздушно-космических сил России в Кореновском районе.
Во время Второй мировой войны полк принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Таганрога, Прибалтики и Крыма
«55-й вертолетный полк был перебазирован на полевой аэродром Кореновска в 1992 году. Тогда он имел всего одну взлетно-посадочную полосу и не мог разместить всю свою боевую технику. Пришлось буквально с нуля создавать необходимую базу и инфраструктуру. На сегодняшний день аэродром соответствует самым высоким стандартам по классу и оборудованию, в первую очередь это касается управления воздушным движением. За последние пять лет полк был укомплектован и перевооружен», — рассказал Алексей Кондратенко.
Алексей Кондратенко возложил цветы к Обелиску памяти на Аллее Славы вертолётного полка
Парламентарий возложил цветы к Обелиску памяти на Аллее Славы вертолётного полка.
История полка неразрывно связана со становлением и развитием российской авиации.
Наименование «Севастопольский» было присвоено полку в 1944 году за мужество и героизм, проявленные личным составом при освобождении города Севастополя. Затем на базе 807 штурмового полка была сформирована отдельная вертолетная эскадрилья, а в 1961 году на ее базе был организован 55-й вертолетный полк.
Во время Второй мировой войны полк принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Таганрога, Прибалтики и Крыма.
В 80-х годах ХХ века часть летчиков полка выполняла боевые задачи в Афганистане. Личный состав полка активно участвовал в контртеррористических и миротворческих операциях.