Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.08.2020 11:00

А.Конюхов назначен советником генерального директора Роскосмоса

Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент ОАК по стратегической и специальной авиации перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль. В качестве советника Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контроль за созданием наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме «Восточный».

А.В. Конюхов родился в 1975 г. в Подмосковье, закончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности мировая экономика. Работал на руководящих должностях в холдинге «Северсталь», директором программы Су35 в Компании «Сухой», заместителем Генерального директора по материально-техническому обеспечению в корпорации «МиГ».

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