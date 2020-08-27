В Вологодской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенническом хищении у граждан 9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Первый заместитель прокурора Вологодской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, супруги в период с октября 2017 года по ноябрь 2019 года заключили договоры займа со своими знакомыми, с которыми проживали в поселке Вохтога Грязовецкого района, а также с организацией, где работали. Благодаря этому они получили денежные средства в сумме 9 млн рублей, которые возвращать не намеревались и присвоили себе.

После вручения копий обвинительного заключений уголовное дело будет направлено в Грязовецкий районный суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

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