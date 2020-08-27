В Калининградской области за совершение убийства 20-летней давности к пожизненному лишению свободы осуждён мужчина

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московский районный суд Калининградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера).

По версии следствия, в июне 1998 года в парке Южный города Калининграда злоумышленник совершил в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера, после чего задушил последнюю, используя верёвку в качестве удавки.

Причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена заключением биологической судебной экспертизы.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил мужчину 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. С учетом вынесенного в 2016 году приговора за совершение аналогичных преступлений ему назначено пожизненное лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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