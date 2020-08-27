В. Кравченко: Томские дольщики получат дополнительную защиту

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в юбилейном собрании Законодательной Думы региона.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области принял участие в 50-м, юбилейном собрании Законодательной Думы региона.

Сенатор подчеркнул высокий уровень подготовки законопроектов федерального и регионального уровня в областном парламенте.

Депутаты Законодательной Думы Томской области оперативно реагируют на проблемы своих избирателей и вместе с Администрацией Томской области разрабатывают и принимают действенные, социально значимые законы

По его словам, депутаты Законодательной Думы Томской области оперативно реагируют на проблемы своих избирателей и вместе с Администрацией Томской области разрабатывают и принимают действенные, социально значимые законы.

Так, например, в ходе нынешнего заседания был принят новый областной закон, который определяет структуру и порядок работы регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, сказал Владимир Кравченко.

По его словам, согласно федеральному законодательству его создание необходимо для завершения строительства многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением средств дольщиков.

Средства на решение проблемы долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В областном бюджете на эти цели заложено 170 миллионов рублей. Из федерального Фонда защиты прав дольщиков планируется привлечь еще 830 миллионов.

На заседании был рассмотрен проект областного закона, который после его принятия, позволит жителям области бесплатно получать медпомощь, в том числе и паллиативную, на территории других регионов. Кроме того, ряд вопросов был посвящен корректировке законов Томской области в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации. В первую очередь, речь идет об Уставе Томской области, сообщил Владимир Кравченко.

По мнению парламентария, немалая часть региональных законов требуют дополнительного финансового обеспечения. «Мы неоднократно обозначали этот вопрос перед федеральным центром. Определенные положительные изменения есть. Но, тем не менее, проблему межбюджетных отношений нужно решать в системном ключе», — сказал сенатор.

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