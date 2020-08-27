В Чеченской Республике по представлению прокуратуры 13 чиновников регионального министерства наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Установлено, что 8 служащих представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г., укрыв находящиеся в собственности земельные участки, банковские счета и доходы, полученные по предыдущим местам работы.

Кроме того, выявлено 5 фактов неурегулированных конфликтов интересов, выразившихся в том, что служащие, одновременно являясь членами конкурсной комиссии и кандидатами на включение в кадровый резерв, принимали участие в голосовании по своим кандидатурам.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором республики в адрес регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства представления.

Требования прокурора удовлетворены. Нарушения закона устранены, 13 работников, допустивших нарушения закона, в том числе 2 лица, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в государственном органе, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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