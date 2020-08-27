В 2020 году «Газпром межрегионгаз Владикавказ» через суды взыскал с потребителей более 350 млн рублей задолженности за газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 августа 2020, 16:30

Юристы «Газпром межрегионгаз Владикавказ» в 2020 году направили в судебные органы более 6,5 тысяч материалов на сумму порядка 1,4 млрд рублей. В результате претензионно-исковой работы в судебном порядке с потребителей взыскано 350,6 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за газ. Большая часть задолженности приходится на теплоснабжающие организации Северной Осетии.

Кроме того, региональным Управлением службы судебных приставов обеспечено взыскание в пользу поставщика газа 65,2 млн руб.

«Со своей стороны региональная газовая компания четко исполняет все условия договора поставки газа, соответственно, мы ждем соблюдения платежной дисциплины от потребителей. Практика показывает, что претензионно-исковая деятельность компании — одна из наиболее эффективных мер по работе с просроченной дебиторской задолженностью», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

Справка

В производстве на сегодняшний день на исполнении в УФССП по РСО-А (с учетом остатка за предыдущие периоды, либо частичного погашения долга) находится 8671 исполнительное производство на общую сумму 494 264 119 руб., из которых в отношении потребителей газа — физических лиц — 8575 производств на сумму 186 268 492 рублей. По исполнительным документам за 7 месяцев 2020 год взыскано 65,2 млн рублей.

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