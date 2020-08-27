Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный27.08.2020 08:39

Завершился Летний этап студенческой стройки «Космодром Восточный – 2020»

В космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялась торжественная церемония закрытия Летнего этапа студенческой стройки «Космодром Восточный-2020». В течение всего этапа отряды соревновались не только в производстве, но и в творческих и спортивных конкурсах.

Награду «Лучшему студенческому отряду» получил ССО «Факел» ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства», они участвуют в строительстве космодрома Восточный с 2015 года. Лучшим командиром летнего этапа признан командир ССО «Факел» Спартак Антонян, лучшим комиссаром стал Илья Дровняк ССО «Амуровцы».

На строительстве Восточного летом 2020 года работали студенты дальневосточных учебных заведений. В студенческие отряды вошли представители из Амурского колледжа строительства и ЖКХ, Благовещенского филиала финуниверситета, Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций, Дальневосточного государственного университета и Амурского государственного университета. Впервые был сформирован студенческий отряд из студентов — жителей ЗАТО Циолковский.

Всего на объектах Восточного трудились 70 бойцов. В течение нескольких месяцев с соблюдением всех профилактических мер коронавирусной инфекции COVID-19 ребята занимались благоустройством ВЗС № 6, общестроительными работами на ВЗС № 4 и № 3, метеокомплексе, стартовом и техническом комплексах, а также проводили подготовку исполнительной и технической документации. Осенью на космодром планируется привлечь еще 170 бойцов. В целом, в 2020 году на объектах Восточного сможет поработать порядка 250 представителей студенческих отрядов.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры принимает студенческие строительные отряды с 2017 года. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов Российской Федерации.

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