Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил награды победителям Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», которая прошла в Общественной палате РФ.

«Конкурс показал, как много у нас целеустремлённой и талантливой молодежи, стремящейся изменить мир вокруг себя, улучшить общественные пространства городов и поселений в соответствии с современными требованиями», — сказал Андрей Шевченко.

Основной акцент в конкурсных программах был сделан на решении актуальных задач, поставленных в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

По словам сенатора, благодаря проведенному Всероссийскому конкурсу появилось множество авторских проектов по обустройству парков, улиц и придомовых территорий. Основной акцент в конкурсных программах был сделан на решении актуальных задач, поставленных в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», таких как повышение индекса качества городской среды, сокращение числа городов с неблагоприятной средой, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

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«Участники действительно предложили свежие идеи, способные преобразить наши города с использованием приемов ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм и арт-объектов», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что творческое соревнование дает возможность молодым дизайнерам, урбанистам, архитекторам и художникам принять активное участие в планировании и создании проектов благоустройства городской среды в муниципальных образованиях.

В церемонии награждения приняли участие представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, архитекторы, эксперты.

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