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#СМИ#Главное#Интервью#ТАСС#НПО Энергомаш27.08.2020 09:00

Интервью главы НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова

Российские предприятия ракетно-космической отрасли будут создавать новый двигатель для ракет-носителей «Ангара», метановый двигатель и вести другие разработки. Головной и управляющей компанией российского холдинга ракетного двигателестроения является НПО «Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

О новых проектах предприятия и холдинга, о том, как идут работы по созданию двигателя для перспективных ракет-носителей «Союз-5», двигателя на экологически чистом топливе, о международном сотрудничестве в области двигателестроения, а также о том, как предприятия холдинга работают в условиях пандемии коронавируса, рассказал генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов.

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— Игорь Александрович, какие новые проекты готовит «Энергомаш» и предприятия двигателестроительного холдинга по заказу Роскосмоса? Чем порадуете в этом году и в перспективе?

— Проектов и работ очень много как в самом НПО «Энергомаш», так и на предприятиях интегрированной структуры. Наши конструкторские и производственные мощности загружены полностью. Как вы знаете, Госкорпорацией «Роскосмос» сформирована программа создания перспективных средств выведения. Как известно, в основе создания таких систем лежит двигательная установка, обеспечивающая те параметры ракет, для которых она предназначается. Поэтому мы продолжаем работать по таким ключевым проектам, как создание двигателей для носителя «Союз-5» (проект НПО «Энергомаш» — двигатель первой ступени РД-171МВ и двигатель второй ступени РД-0124МС производства Воронежского центра ракетного двигателестроения).

Начаты работы по модернизации двигателя РД-191, на его базе появится РД-191М для линейки ракет «Ангара», в частности «Ангары-А5М», «Ангары-А5П», «Ангары-А5В». Проект начинается в этом году и будет продолжаться до 2023 года.

В Воронежском центре ракетного двигателестроения ведутся работы по созданию метанового двигателя. Также в активную фазу вступило создание водородных двигателей РД-0146Д1 и РД-0150 для разгонного блока и верхних ступеней ракеты-носителя «Ангара». Предполагается, что впоследствии эти двигатели могут быть применены на ракете-носителе сверхтяжелого класса.

— Если говорить про усовершенствованный РД-191М, то каковы его основные отличия от базового двигателя РД-191?

— От базового он отличается прежде всего по уровню тяги — он форсируется на 10%. Для того чтобы он был максимально надежным, мы должны его подтвердить с 10-процентным запасом. В связи с этим меняется целый ряд конструктивных элементов — камера сгорания, целый ряд силовых элементов, меняется конструкция газогенератора, часть элементов турбонасосного агрегата. Все эти изменения ведут к повышению надежности двигателя, поскольку он будет использоваться в том числе для выполнения пилотируемых полетов на пилотируемой версии «Ангары». И поскольку увеличатся нагрузки благодаря наращиванию тяги двигателя, то все силовые элементы подвергаются изменениям, меняется их конструкция.

— На каком этапе сейчас проект?

— Защита технического проекта двигателя РД-191М прошла в Роскосмосе. В настоящий момент в КБ «Энергомаша» идет разработка конструкторской документации, которая будет в том числе подготовлена в виде электронной 3D-модели.

Затем конструкторская документация будет передана на серийный завод в Пермь на ПАО «Протон-ПМ», где сейчас началась подготовка производства и организация серийного производства РД-191М.

Создание основного элемента — турбонасосного агрегата — и сборку всего двигателя будет выполнять Пермь. В Воронежском центре ракетного двигателестроения будет организовано изготовление всей номенклатуры камер сгорания жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней, производящихся на предприятиях ИСРД.

— Таким образом, когда можно ожидать огневых и других испытаний РД-191М?

— Огневые испытания рассчитываем осуществить в середине 2022 года, поскольку первый доводочный образец этого двигателя должен быть собран в конце 2021 года, а на 2023 год намечены поставки РД для «Ангары». Ее первые полеты будут проведены, начиная с 2023 года, с запуском корабля «Орел» с космодрома Восточный в беспилотном варианте.

— Сколько требуется пусков, чтобы подтвердить эффективность двигателя?

— Сейчас нужна программа летных испытаний для обеспечения задач вывода полезных нагрузок в виде либо пилотируемого корабля, либо обеспечение полетов к Луне, поскольку «Ангара» в обновленной версии рассматривается в том числе и для этих целей, пока этот вариант обсуждается. К этому моменту должны быть готовы три двигателя и проведено порядка 30 испытаний.

— За счет каких средств будет реализована программа модернизации?

— Проект по созданию РД-191М будет реализован за счет средств федерального бюджета, конкретно — ОКР «Амур», входящая в состав Федеральной космической программы, в ее рамках реализуются все эти решения.

— На какой ежегодный объем выпуска РД-191М планируется выйти в перспективе?

— Это зависит от заказчика. Мощности, которые сегодня создаются в Перми, позволяют обеспечить объем выпуска двигателей не менее 40 единиц в год.

— Обратимся к другому проекту, который вы упомянули. Начались ли огневые испытания двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» и сколько они продлятся?

— «Энергомаш» одним из первых в отрасли осваивает полную производственно-технологическую цепочку с использованием цифровых технологий, и это, в свою очередь, требует от нас проведения дополнительных автономных или квалификационных испытаний, включая проведение имитационных испытаний отдельных узлов и агрегатов двигателя РД-171МВ. Мы не можем позволить себе начать огневые испытания, если есть хотя бы малейшее сомнение в отработке агрегатов двигателя.

Нештатная ситуация во время огневых испытаний развивается очень быстро, поэтому параллельно с работами по созданию двигателя РД-171МВ была осуществлена модернизация стендового оборудования, включая систему аварийной защиты, чтобы иметь возможность парировать нештатные ситуации в доли секунды.

Сейчас работы по автономным испытаниям завершаются, и надеемся, что скоро мы приступим к огневым испытаниям. Они продлятся довольно долго, не только с этим двигателем, но и с последующими. Думаю, что это займет практически весь 2021 год. Как только испытания будут завершены и будет подтверждено качество двигателя, качество технологических процессов, тут же будут начаты поставки. Согласно контракту, это 2022 год.

— «Энергомаш» вел серьезные работы по созданию первого образца двигателя на экологически безопасном топливе. Что сейчас делается в продолжение работ?

— Сегодня эти работы ведет Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева и «НИИМаш». В 2016 году «НИИМаш» получил заказ на разработку кислородно-керосинового двигателя тягой 2,5 кг. К настоящему времени на стендовых испытаниях двигателя в земных условиях экспериментально опробован ряд его характеристик. На следующем этапе отработка двигателя будет вестись уже с имитацией высотных условий эксплуатации. В КБ химмаш им. А.М. Исаева сегодня проводится разработка эскизного проекта двигательной установки на топливной композиции кислород + водород. По результатам проведенных модельных испытаний двигателей ведется разработка рабочей документации, по которой в 2020 году будут изготовлены опытные образцы.

— На какой ракете предполагается использовать такой двигатель?

— Пока об этом сложно говорить.

— А вот воронежское КБ химавтоматики разрабатывает двигатель РД-0169, который планируется устанавливать на перспективные многоразовые ракеты. Что сделано и далеко ли до финала?

— Метановую тему ведет в основном КБХА, ныне — Воронежский центр ракетного двигателестроения. Работы идут уже на протяжении длительного времени и финансируются из Федеральной космической программы. Мы должны создать двигатель-демонстратор РД-0177, а впоследствии будет построен его летный вариант — РД-0169. Проведены испытания отдельных элементов агрегатов — газогенератора, смесительной головки. Теперь переходим к работам уже непосредственно по изготовлению двигателя-демонстратора РД-0177. Дальше поставлена задача: в кратчайшие сроки подтвердить возможность применения этих компонентов уже на летном варианте, это и будет РД-0169. По демонстратору работы надеемся завершить в следующем году. Первый образец метанового двигателя РД-0177 будет изготовлен в 2022–2023 годах.

— Ранее сообщалось, что для коммерческих ракет «Энергомаш» планирует создать двигатель тягой 80–100 тонн. Ведутся ли эти работы сейчас?

— Да, эти работы ведутся, поскольку наши маркетинговые исследования последних лет подтвердили востребованность в таком двигателе, особенно среди тех стран, которые сегодня только начинают свои космические программы. Мы активно ведем разработку конструкторской документации. На этот год запланирован целый ряд работ по подготовке производства этого двигателя. А со следующего года мы уже должны перейти в более активную фазу по созданию самого двигателя.

— А этот «новичок» для каких ракет предназначен?

— Пока не могу назвать, потому что идет переговорный процесс с нашими потенциальными заказчиками. Могу только сказать, что это двигатель не для нашего рынка.

— Какие-то конкретные страны можно уже назвать, с кем ведутся переговоры?

— К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в декабре 2019 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества.

— А каково состояние переговоров с Индией по производству там полукриогенных двигателей по российской технологии? Они тоже замедлились?

— Эти переговоры ведутся на правительственном уровне. Уже подписано межправительственное соглашение с Индией, которое дает нам более широкий спектр возможностей по развитию сотрудничества. Но все эти процессы, связанные с коронавирусными ограничениями, к сожалению, затормозили процедуру. Думаю, что в этом году мы все-таки придем к более конкретным решениям, поскольку индийские коллеги сильно интересуются партнерством именно в ракетном двигателестроении.

— Как ситуация с пандемией повлияла на деятельность НПО «Энергомаш» и других предприятий двигателестроительного холдинга?

— Предприятия ИСРД практически не прекращали работу во время эпидемии, так как были включены в перечень организаций, деятельность которых не приостанавливается. Когда пандемия была в активной фазе, конец марта — начало апреля, то мы работали с определенными ограничениями, касающимися лиц 65+ и людей с хроническими заболеваниями. В апреле для выполнения гособоронзаказа на работу, получив разрешения, выходили порядка 1500 человек — на все ключевые рабочие места, которые задействованы в выпуске этой продукции. Часть людей, это порядка 15–20%, удалось перевести на дистанционный формат. С мая все предприятия работают в штатном режиме. Да, к сожалению, у нас были и заболевшие сотрудники, по «Энергомашу» основная их часть уже выздоровела.

— Много случаев заражения было в «Энергомаше»?

— Порядка 65 человек.

— А если говорить про другие структуры вашего холдинга?

— Около 120 заболевших в Воронежском центре. В Перми около десяти заболевших, в «НИИМаше» — трое. Но в основном все уже выздоровели. Все это время мы обеспечивали для сотрудников санитарно-эпидемиологические меры, которые дают возможность не заразиться. Все работники предприятий обеспечены средствами защиты, масками. Также регулярно выдаются по подразделениям антисептики для рук. На проходные предприятия установлены тепловизоры, с помощью которых контролируется температура у входящих на территорию работников и подрядчиков. Дезинфекция помещений и контроль температуры работников в подразделениях проводится два раза в день. Согласно предписаниям Роспотребнадзора на «Энергомаше» и предприятиях ИСРД действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

До сих пор не проводятся совещания в тех количествах и масштабах, что раньше, есть определенные ограничения по числу участвующих в них. Все совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи. Но есть и позитивная сторона: мы для себя сделали вывод, что можно часть сотрудников использовать ныне в дистанционной форме. Информационные технологии позволяют более оперативно решать отдельные вопросы — и не обязательно для этого собирать большие совещания и длительно обсуждать проблемы. Думаю, что в некоторых вопросах добавилось оперативности в принятии решений.

— Не было ли на предприятиях холдинга летальных случаев после заражения?

— К счастью, не было.

— А много сотрудников холдинга на самоизоляции?

— Сегодня уже практически нет никаких особых ограничений, то есть работают все. Разумеется, за исключением тех, кто контактировал с невыздоровевшими или кто был выявлен в последнее время. Наши сотрудники регулярно проходят тестирование. При этом очевидно виден тренд на спад, то есть даже при тестировании видно резкое падение выявляемых случаев. И, соответственно, нет каких-то массовых ограничений по выходу на работу, режиму самоизоляции, переводу на карантин работников в возрасте 65+ или контактировавших с заболевшими.

—​​​​​​​ То есть можно сказать, что эпидемиологическая ситуация на предприятиях холдинга стабилизировалась?

— В целом да. По крайней мере, что касается площадки в Химках, уже с уверенностью можно говорить об этом, а что касается региональных предприятий

— Воронеж, Пермь, — там разные сроки карантинных мер, их вводят региональные власти с учетом общей ситуации. Поэтому предприятия следуют этим правилам.

— Повлияла ли пандемия на выполнение гособоронзаказа и контрактов с зарубежными заказчиками?

— Сегодня и гособоронзаказ, и все обязательства перед иностранными заказчиками мы выполняем.

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