И. Зубарев: Открытие нового аэровокзала в Петрозаводске станет импульсом для развития внутрирегионального авиасообщения

Source: Russia – Council of the Federation

Современный аэровокзальный комплекс — один из крупнейших объектов, возведенных к юбилею Республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии, отметил сенатор.

Открытие нового аэровокзала в Петрозаводске должно стать импульсом для развития внутрирегионального авиасообщения, считает член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев. ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия

По его словам, модернизация аэропорта была осуществлена в рамках программы подготовки к празднованию 100-летия образования Карелии.

Открытие нового аэровокзала в Петрозаводске

Сенатор входит в Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. В сентябре состоится ее итоговое заседание, на котором будет дана оценка семилетней работы по реализации федеральной целевой программы по развитию региона.

Новый комплекс в четыре раза больше старого терминала, общая стоимость объекта — более миллиарда рублей

Парламентарий отметил, что благодаря деятельности Госкомиссии удалось полностью модернизировать аэропорт «Петрозаводск». «Новый комплекс в четыре раза больше старого терминала, общая стоимость объекта — более миллиарда рублей», — рассказал Игорь Зубарев.

В частности, была отремонтирована взлетно-посадочная полоса, которая сейчас позволяет принимать самые тяжелые типы воздушных судов. На территории аэропорта смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки. «Все это сделало наш аэропорт современным и безопасным».

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Петрозаводск» уже начал обслуживать первых пассажиров, сообщил парламентарий.

«Мы имеем возможность развиваться, расширяя географию полетов как по России, так и за рубежом», — сказал Игорь Зубарев. По его мнению, сегодня важно обратить внимание, прежде всего, на организацию внутрирегионального авиасообщения.

«Транспортная доступность в Карелии из‑за ее протяженности является проблемой для жителей республики и тормозит развитие туризма и инвестиционных проектов. Запуск рейсов в Костомукшу, Сортавалу и Калевалу изменило бы ситуацию. Для этого необходимо модернизировать посадочные площадки в этих населенных пунктах», — подытожил сенатор.

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