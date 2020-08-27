Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#ЦПК#Росавиация#ФМБА#ИМБП РАН27.08.2020 09:30

Космическая одиссея: тренировки на базе Тихоокеанского флота

Во Владивостоке на базе Тихоокеанского флота прошли инструкторско-методические занятия с личным составом воинских частей, привлекаемых к поисково-спасательному обеспечению полета пилотируемых кораблей «Союз МС» к Международной космической станции. В них приняли участие специалисты поисково-спасательного отдела Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва, сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»), Росавиации, Федерального медико-биологического агентства России и Института медико-биологических проблем РАН.

После обращения командования ТОФ в РКК «Энергия» был создан электродействующий макет спускаемого аппарата «Одиссей» для отработки поисковых операций на воде, эвакуации космонавтов, буксировки и погрузки спускаемого аппарата на корабль. Тренажер создан на базе спускаемого аппарата корабля «Союз ТМ-08М», летавшего к Международной космической станции в 2013 году. Командовал экипажем той экспедиции космонавт-испытатель, Герой России Павел Виноградов, прилетевший во Владивосток в составе делегации РКК «Энергия».

С помощью тренажера спасатели отработали свои действия в случае возможного приводнения на морской акватории спускаемого аппарата корабля «Союз», стартовавшего с космодрома Байконур. Комплектация «Одиссея» средствами поиска и спасания экипажа соответствует комплектации действующих космических кораблей, что обеспечивает подготовку спасателей на высоком уровне.

Подобные спасательные учения в Тихом океане не проводились более шести лет. Все участники морских тренировок сошлись в одном: для поддержания готовности поисково-спасательных сил учения необходимо проводить регулярно. Предварительно, следующая операция по спасению «Одиссея» запланирована на март следующего года. По оценке специалистов, Дальний Восток — район крайне сложный. В этот раз, несмотря на штиль, высота волны достигала двух с половиной метров. Низкая облачность не позволила высадить по плану учений парашютно-десантную группу. В осенне-весенний период погодные условия на Тихом океане значительно ухудшаются, поэтому необходимы повторные тренировки в холодное время года.

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