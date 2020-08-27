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#Роскосмос#Главное#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills27.08.2020 07:32

Навыки мудрых: деловая программа Корпоративного чемпионата

Завершилась деловая программа V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» в дистанционном формате. Основной темой для обсуждения стало использование методик WorldSkills в практике кадровой работы сотрудников категории «Навыки мудрых».

В мероприятии в качестве спикеров приняли участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, заместитель генерального директора по подготовке кадров — директор Академии Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светлана Крайчинская и ведущий специалист по кадрам Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Татьяна Конюхова.

В ходе проектной сессии спикеры совместно с представителями дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» обсудили практическую подготовку работников по методике WorldSkills и возможность пройти обучение по эталонным программам подготовки, организованной Академией Ворлдскиллс.

Участники деловой программы отметили важность кадровой работы с сотрудниками категории «50+», их участие в образовательных программах и последующую интеграцию системы наставничества на предприятиях. При этом было заметно увеличилось количество поданных заявок от организаций Госкорпорации «Роскосмос» по участию в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий Hi-Tech 2020 в данной категории. Так, в 2019 году было подана четыре заявки от одной организации, а на текущий момент подано 30 заявок от 12 предприятий российской ракетно-космической отрасли.

«Для наших предприятий это важная и актуальная тема! Инженерные школы в области сложных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей производств должны включать в себя передачу профессиональных компетенций, которые являются одной из основных ценностей трудовой функции на предприятии», — отметил Дмитрий Шишкин.

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