Н. Федоров: Совет Федерации уделяет особое внимание развитию Кисловодска

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел рабочую встречу с главой города-курорта.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы СФ по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочую встречу с главой города-курорта Кисловодска Александром Курбатовым.

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Одной из основных тем беседы стала подготовка совместно с государственной корпорацией ДОМ.РФ мастер-плана развития Кисловодстка. Его презентация будет приурочена к предстоящему заседанию рабочей группы СФ.

Александр Курбатов проинформировал о ходе реализации подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В частности, речь шла о строительстве и реконструкции ряда образовательных учреждений.

Николай Федоров провел встречу с главой администрации г. Кисловодска Александром Курбатовым

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Николай Федоров провел встречу с главой администрации г. Кисловодска Александром Курбатовым

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Глава Кисловодска сообщил, что объем частных инвестиций в развитие всероссийской здравницы составляет порядка 25 миллиардов рублей. Он также доложил об увеличении числа отдыхающих, которые предпочли Кисловодск морским курортам. Александр Курбатов заверил, что все необходимые санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются в полном объеме.

Николай Федоров подчеркнул, что Совет Федерации и впредь будет уделять особое внимание развитию города-курорта, строительству и реконструкции социально значимых объектов Кисловодска.

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