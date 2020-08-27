О. Мельниченко: Успешное социально-экономическое развитие страны возможно только при эффективной работе единой системы стратегического планирования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области выступил на 59-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Мероприятие прошло в г. Ульяновске.

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В заседании принял участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Выступая при обсуждении вопроса о совершенствовании нормативно-правового регулирования стратегического планирования на уровне муниципальных образований, Олег Мельниченко отметил, что успешное социально-экономическое развитие страны возможно только при эффективной работе единой системы стратегического планирования, включающей все уровни публичной власти.

«Сейчас стоит задача преодолеть существующий разрыв в системе управления между государственным и муниципальным уровнями, который приводит к большим проблемам во многих сферах деятельности, в том числе в сфере стратегического планирования», — сказал сенатор.

Сейчас стоит задача преодолеть существующий разрыв в системе управления между государственным и муниципальным уровнями

По мнению парламентария, ключевой задачей является обеспечение взаимоувязки документов стратегического планирования всех уровней, их согласованности и сбалансированности по целям, приоритетам, задачам, мероприятиям, показателям, ресурсам и срокам реализации. «Полагаю необходимым закрепить в соответствующих федеральных законах комплекс правовых норм, направленных на обеспечение согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях», — отметил законодатель.

Олег Мельниченко обратил внимание на такую проблему, как отсутствие единства методологических подходов при разработке документов стратегического планирования муниципальных образований. «Считаю, что должна быть выработана единая методика обеспечения взаимосвязи стратегических документов муниципального уровня с национальными и региональными проектами», — добавил он.

59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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Олег Мельниченко выступил на 59-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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Олег Мельниченко выступил на 59-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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59-е заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

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Сенатор также отметил необходимость шире привлекать представителей общественности, активных граждан, проживающих на соответствующих территориях, к участию в разработке стратегий развития муниципальных образований.

Парламентарий сообщил, что положительный опыт по организации сбора предложений граждан по приоритетным направлениям и перспективам развития муниципальных образований есть во многих регионах. Таким образом выявляются наиболее значимые для населения ориентиры развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу, которые должны быть учтены при разработке документов стратегического планирования.

«Этот аспект принципиально важен. Ведь главная цель стратегического планирования на местном уровне – это эффективное решение задач развития муниципальных образований в интересах граждан», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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