О. Хохлова встретилась с руководством предприятий Вязниковского района Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы, связанные с перспективами развития компаний и рынками сбыта продукции.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе посетила Вязниковский район.

Сенатор побывала на Вязниковском хлебокомбинате и предприятии по выпуску автомобильных светотехнических приборов. С руководством обоих предприятий были детально проанализированы вопросы, связанные с перспективами развития и рынками сбыта продукции.

Ольга Хохлова также приняла участие в торжественной церемонии открытия скейт-парка в городе Вязники. «Новый парк станет местом притяжения для молодёжи, любителей активного отдыха», — сказала парламентарий.

В этот же день сенатор посетила посёлок Никологоры. Вместе с главой районной администрации Игорем Зининым парламентарий осмотрела места отдыха граждан. Она отметила, что благодаря программе «Комфортная городская среда», ставшей частью национального проекта «Жильё и городская среда», места отдыха качественно преобразились. «Это и обновлённая площадь, и уютный парк, и придомовые территории».

Ольга Хохлова обсудила с муниципальными властями ряд вопросов, которые требуют решения на федеральном уровне.

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