Павел Сорокин: «Важно трансформировать накопленный задел в традиционной энергетике в энергетику будущего»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 августа. – Заместитель Министра энергетики Павел Сорокин в интервью журналу «Региональная энергетика и энергосбережение» рассказал об основных направлениях утвержденной Правительством Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, ее целях, а также среднесрочных задачах в части цифровизации.

Именно Энергетической стратегией определяются основные приоритеты и цели развития энергетики России, отметил Павел Сорокин.

«Напомню, что в соответствии с документом, целью развития энергетики Российской Федерации является, с одной стороны, максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а с другой стороны – укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике, как минимум, на период до 2035 года», – сообщил он.

Замглавы Минэнерго России подчеркнул, что для сохранения позиций России на международной арене и повышения надежности энергоснабжения внутренних потребителей важно трансформировать накопленный задел в традиционной энергетике в энергетику будущего.

«Именно для этого необходима структурная диверсификация: развитие производства и расширения использования таких перспективных источников энергии, как сжиженный природный газ, возобновляемые источники энергии, на более дальнем горизонте планирования – водородной энергетики. Важна также цифровая трансформация и интеллектуализация отраслей ТЭК преимущественно на базе собственных решений, что, в том числе, будет способствовать снижению антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду, оптимизации пространственного размещения энергетической инфраструктуры, что позволит повысить энергетическую безопасность наших приоритетных территорий и выйти на новые перспективные мировые рынки», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, каким образом будет меняться подход в государственном управлении энергетикой, Павел Сорокин отметил основные задачи документа в этой связи.

«Комплекс ключевых задач включает в себя такие направления, как оптимизация и обеспечение предсказуемости налогообложения, развитие конкуренции, повышение инвестиционной активности, обеспечение государственной, общественной, информационной, промышленной безопасности, охраны труда в отраслях топливно-энергетического комплекса», – сообщил замминистра.

Помимо прочего, Павел Сорокин рассказал о других не менее важных направлениях действия принятого документа.

«Нами будет выстроена система управления, координации и мониторинга цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, созданы условия для разработки и развития цифровых сервисов и решений в единой информационной среде, обеспечена цифровизация государственного управления и контрольно-надзорной деятельности в отраслях топливно-энергетического комплекса. В электроэнергетике, нефтегазовом комплексе и угольной промышленности будут созданы условия для распространения опыта внедрения цифровых технологий и отраслевых платформенных решений», – добавил замглавы Минэнерго России.

С полной версией интервью можно ознакомиться в разделе «Интервью и комментарии».

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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