Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное27.08.2020 10:39

Поздравляем с Днем рождения Сергея Крикалёва!

Сегодня, 27 августа 2020 года, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт СССР Сергей Крикалёв принимает поздравления с Днём рождения!

С деятельностью Сергея Константиновича связана целая эпоха в истории космонавтики. Свой первый полёт Сергей Крикалёв совершил с 26 ноября 1988 года по 27 апреля 1989 года, а его шестой полёт состоялся 15 апреля — 10 октября 2005 года. В его профессиональной биографии — работа в составе международных экипажей на станции «Мир» и Международной космической станции. Именно Сергей Крикалёв был в числе тех первопроходцев, кто «обживал» новый «космический дом» на орбите Земли. Работа человека на МКС началась с экипажа, членом которого он был. Профессиональные качества Сергея Константиновича высоко оценили и иностранные коллеги — именно он стал первым российским космонавтом, совершившим полёт на американском шаттле.

С 2005 года по 2015 год Сергей Крикалёв держал мировой рекорд по продолжительности общего пребывания в космосе — 803 дня 9 часов 42 минуты. За шесть космических полётов Сергей Константинович совершил восемь выходов в открытый космос и имеет более 40 часов внекорабельной деятельности. За эти полёты Сергей Крикалёв был удостоен двух звёзд — Звезды Героя Советского Союза и Звезды Героя Российской Федерации!

После возвращения из шестого полёта Сергей Константинович занял пост заместителя генерального конструктора РКК «Энергия» (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). С 2009 по 2014 год Сергей Крикалёв — начальник форпоста отечественной пилотируемой космонавтики — Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Сергей Крикалёв достиг поистине звёздных высот как космонавт и сейчас, на Земле, продолжает активно работать на благо российской космонавтики в должности исполнительного директора Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам.

Многогранность, разносторонность натуры в сочетании с трудолюбием, упорством, мастерством и профессионализмом позволили ему добиться успеха не только в профессии, которой он посвятил жизнь, но и в других областях деятельности. Помимо плодотворной работы на космическом поприще, Сергей Константинович достиг высот в спорте (высшем пилотаже, плавании) и искусстве. Широко известны его творческие работы, например серия фотографий Земли «Живопись Творца», сделанных Сергеем Константиновичем с борта Международной космической станции.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Сергея Константиновича Крикалёва с Днём рождения и искренне желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и земного счастья!

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