Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального правительства.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании регионального правительства. Обсуждалась готовность школ к новому учебному году в условиях пандемии, ход уборочных работ, а также ситуация на рынке труда региона.

Почти 2 тыс. образовательных учреждений области, в которых обучаются более 485 тыс. человек, готовы к приему учащихся

Сенатор рассказал, что почти 2 тыс. образовательных учреждений области, в которых обучаются более 485 тыс. человек, готовы к приему учащихся. «В первый класс пойдут 26 тысяч ребят. Но торжественные линейки в День знаний из‑за сложной эпидемиологической ситуации отменены. Обучение будет очное, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: дети будут учиться в одном кабинете, без перехода из помещения в помещение, кабинеты будут подвергаться санобработке».

По словам Олега Алексеева, 13 600 педагогов региона будут получать дополнительно 5 тыс. рублей за классное руководство, на это из федерального бюджета выделено 356 млн руб.

Олег Алексеев принял участие в заседании регионального правительства

Коснувшись вопроса обеспечения школьников бесплатным горячим питанием, сенатор подчеркнул, что оно будет предоставлено всем ученикам младших классов.

Кроме того, продолжил парламентарий, в этом году в регионе открываются четыре новых образовательных учреждения. 34 педагога по проекту «Земский учитель» начнут работать в сельских школах.

Олег Алексеев также затронул тему развития сельского хозяйства. В настоящее время в Саратовской области собрано 4,4 млн тонн зерновых. По словам сенатора, аграрии планируют обеспечить производство свыше 5 млн тонн зерновых культур и почти 1,8 млн тонн подсолнечника. «В области также полным ходом идет уборка овощей».

При обсуждении ситуации на рынке труда парламентарий отметил, что на учете в службе занятости стоят почти 60 тыс. человек, в регионе наблюдается тенденция к снижению роста регистрируемых безработных. «За последние три месяца люди устраивались на работу на предприятия торговли, образования, сельского хозяйства. Большая часть граждан трудоустроилась по рабочим специальностям», — сказал законодатель.

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