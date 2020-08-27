Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ27.08.2020 14:32

РТИ и ТЕРРА ТЕХ разработают совместные геоинформационные решения

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») заключил соглашение с АО «РТИ» о продвижении геоинформационных технологий и IT-решений в интересах государственных заказчиков. Подписание состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». Со стороны РКС соглашение было подписано ТЕРРА ТЕХ (дочерняя компания РКС).

Стороны договорились сотрудничать в области создания и коммерциализации ситуационных центров и информационных систем мониторинга на основе данных дистанционного зондирования Земли для федеральных и региональных органов исполнительной власти. Совместные разработки будут применяться для мониторинга и управления в области сельского хозяйства, строительства и развития инфраструктуры.

Генеральный директор РТИ Павел Лаптаев: «В ближайшее время мы планируем создать совместный демо-стенд для представления потенциальным заказчикам типовых тиражируемых решений с возможностью последующего пилотного внедрения. В рамках политики цифровой трансформации это один из наиболее востребованных подходов к реализации комплексных проектов, мы очень хорошо понимаем целевых потребителей данных решений, их задачи и потребности».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Подписание соглашения — это важный шаг, который позволит объединить компетенции ТЕРРА ТЕХ с возможностями концерна РТИ. Это позволит обеспечить государственных заказчиков современными мониторинговыми решениями на основе геоданных в целях цифровизации и совершенствования систем управления регионами РФ, контроля территорий и природных ресурсов, а также других задач в сфере госуправления».

ТЕРРА ТЕХ — коммерческий оператор услуг ДЗЗ — разрабатывает и предлагает широкому кругу российских и зарубежных потребителей современные геоинформационные решения на основе космической съемки, а также технологии создания цифровых двойников на базе геопространственных данных и ведущие цифровые технологии их обработки и визуализации. Геосервисы ТЕРРА ТЕХ демонстрируют растущие возможности Госкорпорации «Роскосмос» по применению космической информации в различных сферах экономики России, а также в интересах партнеров из других стран мира.

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