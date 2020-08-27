Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

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Протокол о реализации плана мероприятий подписали председатели российского и китайского оргкомитетов Годов сотрудничества — заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и заместитель Премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференции в условиях ограничений, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Виктор Смирнов принял участие в церемонии открытия Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества

Участники мероприятия отметили высокую заинтересованность университетских сообществ России и Китая в осуществлении совместных научно-исследовательских проектов и внедрении их результатов в производство, чему будет способствовать создаваемый на двусторонней основе научно-технический инновационный фонд с объемом целевого финансирования не менее 1 млрд долларов.

Дан старт новому взаимодействию двух стран в самых перспективных областях

По словам Виктора Смирнова, дан старт новому взаимодействию двух стран в самых перспективных областях. Подписанный протокол содержит более семисот мероприятий с российской стороны и более трехсот — с китайской. «География совместных дел охватывает не только приграничные, но и другие регионы России и Китая», — сказал сенатор.

Виктор Смирнов

«Года научно-технического и инновационного сотрудничества, безусловно, расширяют студенческие обмены между Россией и Китаем, прежде всего в естественнонаучной сфере. Крайне важно, что совместными усилиями с китайскими партнерами будут реализованы мегасайенс-проекты глобального уровня, позволяющие двум нашим странам без всякого преувеличения занять лидерские научные позиции в современном мире», — подчеркнул Виктор Смирнов.

«Углубление сотрудничества в рамках упомянутых Годов намечено не только по естественнонаучным, но и по гуманитарным направлениям», — сообщил сенатор.

Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества проводятся в 2020–2021 гг. в Российской Федерации и Китайской Народной Республике по совместному решению руководителей двух стран.

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