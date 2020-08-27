С. Белоусов: Алтайские депутаты рассмотрели возможность расширения использования регионального маткапитала

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе 46-й сессииЗаконодательного Собрания региона.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в работе 46-й сессии Законодательного Собрания региона седьмого созыва. Мероприятие прошло в дистанционном режиме.

«Был рассмотрен ряд социально значимых законопроектов, касающихся продления периода предоставления права на региональный материнский капитал, расширения рамок его использования. Другим законопроектом гарантируется обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием», — отметил сенатор.

Сегодня особенно важно оперативно и своевременно реагировать на запросы общества, в том числе в законодательной сфере, с тем, чтобы минимизировать издержки, связанными с пандемией

По словам Сергея Белоусова, несмотря на то, что сессия была первой после летних отпусков, насыщенная повестка заседания, непростая обстановка, связанная с сохраняющимися ограничениями в связи с предупреждением распространения инфекции, дали работе депутатов дополнительный организационный импульс.

«Сегодня особенно важно оперативно и своевременно реагировать на запросы общества, в том числе в законодательной сфере, с тем, чтобы минимизировать издержки, связанными с пандемией», — считает парламентарий.

Сергей Белоусов также отметил, что формат проведения сессий Законодательного Собрания в дистанционном режиме отработан очень качественно. «В полной мере это относится к проработке самих вопросов повестки сессии во время рассмотрения их на заседаниях депутатских объединений – фракций, постоянных комитетов, заседания которых так же проходят дистанционно».

Сенатор вручил награду Совета Федерации председателю Барнаульской городской думы, ректору Алтайского государственного института культуры Галине Буевич, которая поощрена за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления.

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