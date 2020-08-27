С начала года специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» выявили свыше 100 тысяч неисправностей и нарушений при использовании газа в быту

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

27 августа 2020, 15:20

Свыше 100 тысяч неисправностей и фактов нарушений безопасной эксплуатации газового оборудования выявлены в процессе проведения технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у абонентов в Оренбургской области.

В числе наиболее часто выявляемых нарушений — использование газового оборудования при отсутствии притока воздуха, заклеивание, закрывание вентиляционных каналов, наличие задвижки (шибера) в конструкции отопительной печи, отсутствие свободного доступа к газоиспользующему оборудованию, газопроводу, дымовым и вентиляционным каналам. Также были выявлены факты использования газового оборудования, которое нуждается в замене или диагностировании в связи с истечением срока эксплуатации.

«В ходе планового ежегодного технического обслуживания газового оборудования наши специалисты не только выполняют комплекс работ согласно перечню, но и проверяют условия эксплуатации газовых приборов на предмет соответствия требованиям их безопасного использования. Это — очень важная часть работы по ТО ВКГО/ВДГО, которая позволяет своевременно обнаружить факт нарушения требований безопасной эксплуатации газового оборудования, выступающий потенциальным источником опасности», — рассказала Юлия Гених, заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург».

В период с января по август 2020 года специалисты «Газпром газораспределение Оренбург» провели техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного оборудования в более чем 300 000 квартир и частных домовладений. По всем выявленным нарушениям абонентам выданы уведомления о необходимости их устранения.

Последние новости по теме

MIL OSI