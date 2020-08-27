Т. Кусайко: Необходимо совершенствовать законодательство в части оказания помощи людям с орфанными заболеваниями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия клиники для больных спинально-мышечной атрофией.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в открытии в Москве клиники для больных спинально-мышечной атрофией (СМА).

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Проект реализован Благотворительным фондом помощи больным спинальной мышечной атрофией и другими нервно-мышечными заболеваниями и получил поддержку Фонда президентских грантов.

Целью проекта является помощь детям и взрослым в адаптации к этой болезни и организации полноценной жизни

Сенатор отметила, что спинальная мышечная атрофия относится к числу редких заболеваний. «Целью проекта является помощь детям и взрослым в адаптации к этой болезни и организации полноценной жизни. Семьи с разных концов страны смогут получать консультации ведущих профильных специалистов и комплексное медицинское, социально-юридическое и психологическое сопровождение».

Татьяна Кусайко приняла участие в открытии в Москве клиники для больных спинально-мышечной атрофией (СМА)

По словам Татьяны Кусайко, осведомлённость в обществе о самом заболевании, о нуждах пациентов может изменить ситуацию в лучшую сторону. «Важно, что семьи, где есть больные с таким диагнозом, участвуют в программе совершенно бесплатно», — подчеркнула парламентарий.

Татьяна Кусайко отметила важность дальнейшего совершенствования законодательства в части помощи людям с орфанными заболеваниями. «Этот вопрос является одним из приоритетных для государства, так как речь идёт о жизни людей, а лечение этих заболеваний очень дорогостоящее и не может быть доступно обычной семье».

Сенатор рассказала, что Совет Федерации на протяжении последних лет последовательно и успешно решает вопрос о переводе закупок лекарственных препаратов для больных орфанными заболеваниями на федеральный уровень. «Комитет СФ по социальной политике проводит постоянную совместную работу с профильными министерствами и ведомствами по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения, которая уже даёт ощутимые результаты», — сообщила парламентарий.

Татьяна Кусайко приняла участие в открытии в Москве клиники для больных спинально-мышечной атрофией (СМА)

По ее словам, пересмотрены клинические рекомендации по спинальной мышечной атрофии, которые работали в неизменном виде с 2013 года.

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