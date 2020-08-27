Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 августа 2020, 14:30

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

В соответствии с документом, «Газпром» планирует построить на территории региона восемь межпоселковых газопроводов протяженностью 17,1 км и провести техническое перевооружение шести газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 10 населенных пунктов в восьми районах области — Выгоничском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Почепском, Суражском, Унечском.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и домовладений к приему газа.

«Газпром» и Брянская область ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации региона вырос на 15% и на 1 января 2020 года достиг 92,3%, в том числе в городах — 99,9%, в сельской местности — 66,4%.

Газификация Брянской области

уровень газификации Брянской области по состоянию на 1 января 2020 года

межпоселковых газопроводов планирует построить «Газпром» на территории Брянской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Брянской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации и теплофикации.

В регионе работают три автомобильных газонаполнительных компрессорных станции «Газпрома».

В рамках программы «Газпром — детям» в области построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) — в гг. Брянск, Клинцы, Почеп, п. Глинищево, пгт Климово и пгт Суземка, а также многофункциональные спортивные площадки. Отремонтирован и переоборудован дворец детского и юношеского творчества в г. Брянске. Планируется сооружение еще восьми ФОКов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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