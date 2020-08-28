А. Варфоломеев обсудил вопросы развития образования в Мухоршибирском районе Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор принял участие в августовской конференции работников образования.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе принял участие в августовской конференции работников образования Мухоршибирского района.

В ходе мероприятия, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, были подведены основные итоги деятельности муниципальной системы образования, а также рассмотрены перспективы развития.

Несмотря на особые условия 2020–21 учебного года, коллективная мудрость, крепкие традиции работников образования помогут обеспечить качественный учебный процесс, правильную и эффективную работу образовательных учреждений

«Несмотря на особые условия 2020–21 учебного года, коллективная мудрость, крепкие традиции работников образования помогут обеспечить качественный учебный процесс, правильную и эффективную работу образовательных учреждений, в том числе дошкольных», — отметил Александр Варфоломеев в своём выступлении.

Парламентарий подчеркнул, что с этого учебного года дополнительной мерой поддержки для семей со школьниками станет принятое Президентом Российской Федерации решение об обеспечении обучающихся начальных классов горячим питанием во всей стране.

Сенатор поздравил педагогические коллективы, родителей, детей Мухоршибирского района и всей Республики Бурятия с приближающимся Днем знаний.

В конференции участвовали председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов, министр культуры региона Соелма Дагаева, представители руководства района, работники сферы образования.

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