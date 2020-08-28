В Бурятии прокуратура в судебном порядке взыскала с коммерческой организации неиспользованную субсидию в размере 37 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Баунтовского района Республики Бурятия проверила исполнение бюджетного законодательства при расходовании субсидии на компенсацию затрат по поставке электроэнергии.

Установлено, что в соответствии с соглашениями министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики в бюджет муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» предоставлена субсидия. Субсидия выделена на компенсацию расходов поставщика электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями в удаленных населенных пунктах, где отсутствует централизованное электроснабжение. Сумма субсидии за 2018-2019 годы составила 67 млн рублей.

Муниципальное образование предоставило субсидию обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь», осуществляющему поставку электроэнергии. Однако целевое освоение субсидии обществом не выполнено, электроэнергии выработано меньше, чем предусмотрено нормативами.

Прокуратурой района к ООО «Сибирь» предъявлен иск о возвращении суммы неиспользованной субсидии в доход бюджета муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» в размере 37 млн рублей.

Баунтовский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI