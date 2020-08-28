В Крыму по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении государственного контракта на выполнение работ по строительству двух жилых домов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Симферопольского района Республики Крым проверила исполнение требований бюджетного законодательства.

Установлено, что Службой капитального строительства Республики Крым в 2017 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ двух жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского района на сумму более 703 млн рублей.

В последующем, между сторонами заключено дополнительное соглашение, которым сумма авансового платежа увеличена до 70 %.

При этом подрядчик, достоверно зная, что в отношении предприятия ведется процедура признания несостоятельным (банкротом), в связи с чем последний не сможет предоставить обеспечение контракта в виде банковской гарантии на полученный аванс, ввело заказчика в заблуждение, получив от Службы капитального строительства Республики Крым бюджетные средства в виде аванса на общую сумму более 331 млн рублей.

Однако подрядчик работы не выполнил, обеспечительные меры в виде банковской гарантии не предоставил, в связи с чем бюджету Республики Крым причинен ущерб на общую сумму 331 млн рублей.

Материалы проверки прокурор района направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время проверка соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым продолжается.

По результатам ее проведения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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