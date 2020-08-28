В Липецкой области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении земельного участка, стоимость которого превысила 4,3 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Липецкой области провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что на местного жителя оформлено право собственности на земельный участок в г. Липецке площадью около 0,48 га.

При этом документ, на основании которого было зарегистрировано право собственности, органом местного самоуправления не выдавался. Указанные в нем реквизиты правового акта, послужившего основанием для выдачи правоустанавливающего документа, относились к другому физическому лицу и к вопросу, не связанному с выделением земельных участков.

После регистрации имущественного права с целью легализации незаконных действий земельный участок был перепродан.

В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного взят прокуратурой на контроль.

По инициативе прокуратуры на земельный участок наложены ограничительные меры для исключения его регистрации на другое лицо.

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