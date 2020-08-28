В. Смирнов: Предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей должны стать предметом обсуждения в педагогическом сообществе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе конференции работников образования Ивановской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области в режиме видеоконференции принял участие в традиционной областной педагогической конференции.

Сенатор отметил, что все образовательные организации в регионе начнут новый учебный год в традиционном формате, хотя и с соблюдением особых санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Виктор Смирнов принял участие в работе конференции работников образования Ивановской области

«Надеемся, что активная разъяснительная работа органов управления образованием и пунктуальность администраций образовательных учреждений позволит организовать 2020–2021 учебный год так же успешно, как был проведен уходящим летом единый государственный экзамен», – сказал Виктор Смирнов.

Сенатор обратил внимание участников конференции, что по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина до 1 ноября 2020 года Министерство просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством финансов, Общероссийским профсоюзом образования должны представить в Правительство РФ предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.

Важно, чтобы подготовительная работа по введению единой отраслевой системы оплаты труда педагогов была завершена до конца текущего года

«Важно, чтобы подготовительная работа по введению единой отраслевой системы оплаты труда педагогов была завершена до конца текущего года», — подчеркнул Виктор Смирнов.

По его мнению, предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей должны стать предметом обсуждения в педагогическом сообществе.

Виктор Смирнов отметил, что система оплаты труда должна не только соответствовать ожиданиям педагогов, но и стимулировать системное повышение ими своей квалификации.

Обсуждая реализацию национального проекта «Образование», сенатор напомнил, что до конца 2021 года не менее 75 процентов школ должны быть обеспечены высокоскоростным широкополосным интернетом. «В этой связи крайне актуальной становится переподготовка учителей для того, чтобы цифровые образовательные продукты и электронные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса», — подчеркнул Виктор Смирнов.

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