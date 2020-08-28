Газификация 42 предприятий и котельных Пензенской области запланирована в 2021–2025 годах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 августа 2020, 13:05

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 1,033 млрд руб. — это в 1,8 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

«Газпром» направит средства на строительство четырех и реконструкцию одного межпоселкового газопровода общей протяженностью 61 км, а также на реконструкцию двух газораспределительных станций. Будут созданы условия для газификации 1 тыс. домовладений в Городищенском районе, 42 котельных и предприятий — в частности, площадок птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.

«Газпром» и Пензенская область ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. C 2005 года уровень газификации региона вырос на 18,2% и на 1 января 2020 года достиг 89,3%, в том числе в городах — 90,7%, в сельской местности — 86,6%.

Газификация Пензенской области

уровень газификации Пензенской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Пензенской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и универсальные спортивные площадки.

В Пензенской области действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» — в г. Пензе.

Управление информации ПАО «Газпром»

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