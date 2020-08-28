Генпрокуратурой России пресечен факт воспрепятствования Ростехнадзором деятельности саморегулируемой организации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку по жалобе саморегулируемой организации, по результатам которой в адрес руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору внесено представление об устранении нарушений закона.

Основанием для прокурорского вмешательства явилось принятие контролирующим органом незаконного решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра саморегулируемых организаций. Тем самым были созданы препятствия для осуществления юрлицом своей деятельности.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования Ростехнадзор принял меры к устранению нарушений закона. Сведения о саморегулируемой организации восстановлены в госреестре.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается работа по обеспечению благоприятного бизнес-климата в стране.

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