Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#ФМБА28.08.2020 11:03

Глава ФМБА России Вероника Скворцова посетила ЦПК

В среду, 26 августа 2020 года, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина посетила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Высокую гостью сопровождало руководство Центра во главе с Героем России, заслуженным летчиком-испытателем РФ начальником Центра Павлом Власовым.

Делегация ФМБА посетила поликлинику Звёздного городка. Начальник МСЧ № 2 Ольга Минина ознакомила гостей с многолетней историей поликлиники Звездного городка и текущим состоянием всех отделений, в том числе педиатрического, физиотерапевтического, процедурного и других. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова после визита поделилась хорошими впечатлениями о медицинском персонале поликлиники, об условиях работы и констатировала необходимость дооснащения дополнительным медицинским оборудованием.

Для делегации ФМБА в составе руководителя Вероники Скворцовой, первого заместителя главы ФМБА Татьяны Яковлевой и заместителя руководителя Вячеслава Рогожникова была организована экскурсия по техническим объектам Центра подготовки космонавтов. Гости увидели тренажеры пилотируемого корабля «Союз МС», космоцентр, макет орбитальной станции «Мир», центрифугу ЦФ-18 и тренажер для подготовки к выходу в открытый космос. В ходе рабочей встречи Павел Власов отметил, что ЦПК в непростое время угрозы COVID-19 успешно преодолевает все сложности, связанные с обсервацией космонавтов во время предполетной подготовки в Звёздном городке и на Байконуре.

«Было волнительно за космонавтов особенно во время апрельского старта экипажа, который в настоящий момент находится на орбите, — сказал Павел Власов. — Все меры, которые совместно предпринимали с ФМБА, были достаточно эффективными, и все получилось. В этом плане мы очень хорошо взаимодействуем».

Он также добавил, что ФМБА и ЦПК имеют перспективы долгосрочного сотрудничества по теме медицинского сопровождения космонавтов. Кроме того, Павел Власов отметил, что под наблюдением медицинских специалистов ЦПК космонавты находятся в период подготовки, выполнения космического полета и послеполетной реабилитации, и есть необходимость продолжить мониторинг состояния их здоровья в учреждениях ФМБА после завершения космонавтами активной космической деятельности.

«Это позволит проводить анализ и давать прогноз динамики показателей здоровья космонавтов на длительный период с целью медицинского обеспечения космических полетов и научных исследований для освоения дальнего космоса», — резюмировал начальник ЦПК Павел Власов.

«ФМБА России усилит меры в области медицинского обеспечения сотрудников Центра подготовки космонавтов и жителей Звездного городка с целью повышения качества и доступности медицинского обслуживания, — заявила Вероника Скворцова. — Поликлиника будет обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием. Сейчас мы работаем над вопросом организации оздоровительного отдыха на базе подведомственных учреждений ФМБА России для ветеранов ЦПК».

В рамках рабочего визита делегации ФМБА обсуждалось расширение медицинского обеспечения космонавтов, сотрудников Центра и жителей Звездного городка. На встрече был затронут вопрос о возможности регулярного проведения санаторно-курортного лечения космонавтов-ветеранов, их семей, действующих космонавтов отряда Роскосмоса на базе учреждений ФМБА, а также обеспечения послеполетной реабилитации российских участников экипажей после возвращения из космического полета.

В мероприятии приняли участие Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов и его супруга Тамара Волынова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Пётр Климук, вдова дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского Валентина Быковская, Герой России, летчик-космонавт РФ Юрий Маленченко, первый заместитель начальника ЦПК по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов, Герой России, летчик-космонавт РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, Герои России, летчики-космонавты РФ Андрей Борисенко и Антон Шкаплеров.

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