Г. Карелова возглавила попечительский совет Международного конкурса лучших женских проектов в АТЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс «APEC Business Award» – российская инициатива, направленная на популяризацию женского предпринимательства, содействие поиску инвесторов и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области возглавила попечительский совет Международного конкурса лучших женских проектов в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Конкурс «APEC Business Award» – это российская инициатива, направленная на популяризацию женского предпринимательства, содействие поиску инвесторов и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проводится с 2016 г. Министерством экономического развития РФ, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

За четыре года конкурс привлек широкое внимание к теме развития женского предпринимательства Азиатско-Тихоокеанского региона, зарекомендовал себя как эффективный инструмент международного сотрудничества

«За четыре года конкурс привлек широкое внимание к теме развития женского предпринимательства Азиатско-Тихоокеанского региона, зарекомендовал себя как эффективный инструмент международного сотрудничества, расширения делового партнерства и распространения лучших женских бизнес-практик», — отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула, что за время проведения конкурса женщины-предприниматели достойно представляли российский бизнес, становились победителями в различных номинациях. В 2019 году Россия впервые одержала главную победу. Обладательницей премии Гран-при APEC BEST AWARD стала Екатерина Постоева из Волгограда, а ее проект получил звание Лучшего женского проекта в АТЭС.

В 2020 г. конкурс проходит под девизом «Женщины-лидеры бизнеса в восстановлении экономики после пандемии». Конкурс будет проводиться в онлайн-формате. Представлять Российскую Федерацию в финале будут победители национального этапа, которые будут названы 5 октября текущего года.

«2021 год, год проведения третьего Евразийского женского форума, станет юбилейным для конкурса. Важно, чтобы уникальные предпринимательские проекты, участвующие в конкурсе с 2016 года, были достойно представлены на площадке предстоящего форума, в рамках которого также пройдет встреча клуба финалистов и победителей Международного конкурса лучших женских проектов в АТЭС», — заключила Галина Карелова.

Желающие принять участие в национальном отборе и представить свой бизнес с 28 августа по 20 сентября 2020г. могут подать заявку на сайте http://apecbestaward.com или направить по адресу: womenopora@gmail.com.

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