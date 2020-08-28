Даниил Сорокин: «К процессу цифровизации необходимо подходить творчески»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 августа. – Директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России Даниил Сорокин выступил на вебинаре «Цифровизация профессий в ТЭК: кадровая трансформация, адаптация персонала и практика применения AR/VR», который организован на базе Национального нефтегазового форума и Выставки «НЕФТЕГАЗ».

Участники мероприятия обсудили современные HR-тренды, цифровые перемены, трансформацию рынка труда, профессии будущего, а также современные методы адаптации персонала.

Даниил Сорокин в ходе своего выступления отметил, что «цифровая трансформация – это неизбежный процесс, который позволяет создавать условия для успешного конкурирования в мировом масштабе, а цифровые компетенции становятся очень востребованными во всех отраслях топливно-энергетического комплекса, экономики и государственного управления, что формирует потребность как в развитии системы профессиональной подготовки, так и в создании цифровых инструментов управления кадровым составом. Таким образом, это коренное изменение, которое затрагивает не только текущие процессы изнутри, меняя устоявшиеся жизненные уклады, но и сознание людей».

«С учетом развития искусственного интеллекта и других современных цифровых технологий необходимо развивать новые компетенции, чтобы люди могли плавно переходить к новым ролям, отходя от рутинной, механической работы к более творческой. Необходимо находить способы, как смещать акценты внимания в сторону развития креативности, творческих и иных подобных компетенций, которые сейчас не доступны, и вряд ли когда-нибудь станут доступны искусственному интеллекту. Но осознать и вести эту работу необходимо уже сейчас», – сказал он.

Также Даниил Сорокин подчеркнул, что именно сейчас необходимо обсуждать и прорабатывать набор цифровых инструментов, который станет востребованным в ближайшее время, в том числе платформенные решения для анализа и развития кадрового потенциала. У каждого должна появиться доступная возможность получить недостающие знания и навыки, чтобы суметь оперативно применить их в работе и ярко самореализоваться внутри компании. В наше время цифровые технологии должны и уже могут помогать людям раскрыть внутренний потенциал, а их внедрение позволит добиваться формирования профессиональных кросс-функциональных команд для успешной работы над специфическими задачами, сокращая время на их реализацию, повышая, при этом, качество.

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