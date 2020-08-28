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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса28.08.2020 20:10

Закрытие корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2020»

В воскресенье, 30 августа 2020 года, в 12:00 по московскому времени состоится торжественная церемония закрытия первого этапа V Корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020».

В течение двух недель работники 25 организаций Госкорпорации «Роскосмос» соревновались по 13 компетенциям в дистанционном и распределенном формате: «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника», «Инженерия космических систем», «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная автоматика», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Инженер-технолог», «Охрана труда», «Рекрутинг», «Электромонтаж» и «Интернет-маркетинг».

Лучшие участники и эксперты-компатриоты смогут пройти дополнительное обучение и тренировки по компетенциям, а также представят Госкорпорацию «Роскосмос» на VII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2020 и поборются за звание лучших в основной категории (до 49 лет) и категории «Навыки мудрых» (50 +).

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Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической отрасли

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