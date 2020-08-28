Минэнерго России дало старт Всероссийской акции «Челлендж #было_стало»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», в рамках которой дал старт Всероссийской акции «Челлендж #было_стало».

Акция инициирована сообществом «Молодые инженеры ТЭК» с целью продемонстрировать изменения в отрасли и подразумевает публикацию в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники фотографий и фотоколлажей в формате «было-стало».

«Наша страна стремительно меняется, в том числе и топливно-энергетический комплекс – это и цифровизация, и умные сети, роботизация и даже совершенно новые способы подготовки кадров. Молодежь ТЭК инициировала этот челлендж, чтобы узнать самим и наглядно показать всем, какие происходят изменения. Минэнерго России безусловно поддерживает эту инициативу и призывает всех принять участие в акции», – сказал Антон Инюцын.

Кроме этого замминистра в рамках открытого диалога обсудил с молодыми специалистами и студентами развитие топливно-энергетического комплекса, в частности вопросы цифровизации как драйвера технологических перемен ТЭК.

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