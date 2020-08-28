Н. Федоров принял участие в рабочей поездке в Чувашскую Республику

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ и Министр промышленности и торговли РФ рассмотрели перспективы развития промышленности Чувашии.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики по приглашению Министра промышленности и торговли РФ, куратора социально-экономического развития Чувашии со стороны Правительства РФ Дениса Мантурова принял участие в рабочей поездке в Чувашскую Республику.

В ходе поездки Николай Федоров вместе с Денисов Мантуровым, полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым НиколаевОлег АлексеевичВременно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики посетил концерн «Тракторные заводы», где ознакомились с производством и осмотрели выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий республики.

Был обсужден ряд актуальных вопросов социально-экономического развития республики, перспективы промышленности Чувашии. Первый заместитель Председателя СФ рекомендовал обратить внимание на возможности концерна в качестве производителя техники для мелиорации земель. «Такое решение было бы серьезным подспорьем для российских аграриев», — подчеркнул сенатор.

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