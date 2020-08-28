О. Алексеев: В Саратовской области активно ведется работа по благоустройству территорий городов и микрорайонов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Краснокутский район Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район. Сенатор обсудил с представителями общественности выполнение программы по ремонту тротуаров.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

Парламентарий отметил, что в районном центре идет благоустройство двух парков — городского и первого спортивного. Но проблемой остается отсутствие тротуаров. Пешеходной сетью необходимо охватить весь город, учебные заведения. «Должны быть удобными и безопасными дороги ко всем социальным объектам, а их в Красном Куте 25, — это школы и детские сады, учреждения социальной сферы и здравоохранения», — сказал Олег Алексеев.

Пешеходной сетью необходимо охватить весь город, учебные заведения

По его словам, решение многих вопросов необходимо обсуждать с гражданами. Будет сформирован городской общественный совет, который определит места строительства и ремонта тротуаров, рассказал сенатор.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район

«Следует разъяснять жителям, почему именно в этом месте начали благоустраивать территорию, какие планы на будущее, когда наступит очередь других микрорайонов. Люди ставят задачу – власть должна ее решать», — отметил Олег Алексеев.

В результате обращений жителей была капитально отремонтирована автомобильная дорога на подъезде к городу Красный Кут, построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

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