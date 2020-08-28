О. Мельниченко: Изменения в законодательство Пензенской области в социальной сфере приведут его в соответствие с федеральным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в 33-й сессии областного Законодательного Собрания шестого созыва.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в 33-й сессии Законодательного Собрания региона шестого созыва.

Олег Мельниченко принял участие в 33-й сессии областного Законодательного Собрания шестого созыва

Сенатор отметил, что депутаты одобрили ряд изменений в законы Пензенской области, регулирующие отношения в социальной сфере, в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«С июня текущего года размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет увеличился в два раза, и на всех детей установлен единый размер пособия — 6 752 руб. Депутаты приняли закон, согласно которому ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка — первого, второго и последующих», — сказал парламентарий.

Также принят закон Пензенской области, расширяющий категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. Теперь к ним отнесены и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, независимо от общей продолжительности службы.

Олег Мельниченко принял участие в 33-й сессии областного Законодательного Собрания шестого созыва

Сенатор отметил, что с целью сохранения гарантий для лиц, получающих социальную доплату к пенсии, региональный парламент утвердил величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 финансовый год в размере 8404 руб., т. е. на уровне 2020 г.

В настоящее время большое внимание, в том числе и в работе профильного Комитета СФ, уделяется развитию правовых основ для активного участия граждан в решении вопросов местного значения

Олег Мельниченко подчеркнул, что в настоящее время большое внимание, в том числе и в работе профильного Комитета СФ, уделяется развитию правовых основ для активного участия граждан в решении вопросов местного значения, поддержке территориальных общественных самоуправлений, инициативных проектов, публичных обсуждений наиболее важных вопросов деятельности муниципалитетов.

Олег Мельниченко принял участие в 33-й сессии областного Законодательного Собрания шестого созыва

В связи с этим сенатор отметил, что Законодательным Собранием Пензенской области приняты законы, вносящие изменения в региональное законодательство в части расширения возможностей для граждан, проживающих на территории конкретных муниципальных образований, выдвигать инициативные проекты, участвовать в контроле за их реализацией. «Тем самым, жители соответствующих территорий будут определять приоритетные направления расходования местных бюджетов», — сказал парламентарий.

Региональный парламент также внес изменения в законодательство Пензенской области о выборах и референдумах в части приведения его в соответствие с положениями федерального законодательства, продолжил сенатор. Областная избирательная комиссия наделена теперь правом принятия решения о проведении голосования на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления и на референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

«Это даст возможность избирателям проголосовать в один из наиболее удобных для них дней голосования и, таким образом, будет способствовать увеличению числа граждан, принимающих участие в выборах», — отметил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко принял участие в 33-й сессии областного Законодательного Собрания шестого созыва

Сенатор вручил Почетные грамоты Совета Федерации депутатам регионального парламента Вячеславу Космачеву и Александру Ломовцеву. Они награждены за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства Пензенской области, активную общественно-политическую деятельность. Благодарностью Председателя Совета Федерации за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона отмечен заместитель директора по общим вопросам Областной газоэнергетической компании Юрий Лыжин.

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