Подать заявки на получение технических условий и другие услуги юридические лица Саратова и области теперь могут в региональном МФЦ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 августа 2020, 18:20

Представители юридических лиц Саратова и Саратовской области получили возможность подать заявки на предоставление технических условий на технологическое присоединение к сетям газораспределения, установку, ремонт и замену приборов учета газа и газоиспользующего оборудования через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и ГАУСО «МФЦ».

Работа в этом направлении началась еще в июне текущего года. Стороны проработали вопрос ответственности Агента за сохранность документов и материалов, переданных ему потребителями для получения услуг. Предусмотрена защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, соблюдение режима обработки и использования персональных данных.

«В целом процесс газификации для многих потребителей станет гораздо более комфортным, поскольку МФЦ имеет ряд территориальных преимуществ. Кроме того, подать заявки, касающиеся газоснабжения, теперь можно параллельно, придя в центр за другими услугами. Это значительно сэкономит время», — рассказал генеральный директор АО «Саратовгаз» и АО «Газпром газораспределение Саратовская область» Юрий Казбек.

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