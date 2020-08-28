Подведены итоги работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об охране животного мира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства в сфере охраны объектов животного мира и среды их обитания.

По итогам проверок в 1 полугодии 2020 года в деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в указанной сфере выявлено свыше 5,2 тыс. нарушений. С целью их устранения внесено 956 представлений, принесено 329 протестов на незаконные правовые акты, в суды предъявлено 1,4 тыс. исков. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 782 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.

Органами прокуратуры в деятельности уполномоченных региональных органов власти вскрыты факты завышения лимитов и квот изъятия объектов животного мира из среды обитания, включения в перечни объектов промысловой охоты животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Нередко прокурорами пресекалось непринятие своевременных мер к разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, игнорирование порядка выдачи охотничьих билетов, разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Во всех регионах активно принимались превентивные меры прокурорского реагирования по понуждению органов государственной власти и органов местного самоуправления к нормативно-правовому и финансовому обеспечению реализации полномочий в области ответственного обращения с животными. Как показали проверки, во многих из них данная работа не завершена, что препятствует реализации предоставленных Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий в полном объеме.

В 20 регионах в ходе проверки установлены факты ненадлежащего правового регулирования, несвоевременного принятия мер по созданию приютов для животных без владельцев, непредставления органам местного самоуправления субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий в области обращения с животными без владельцев.

Устранение выявленных нарушений законов взято на контроль, работа на данном направлении продолжается.

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